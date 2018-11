Jeugd zet de zotskap niet meer op CARNAVALSGROEPEN HAKEN AF EN MOGELIJK GEEN PRINSENVERKIEZING BART HUYSENTRUYT

14 november 2018

02u24 0 Blankenberge De kans is groot dat er voor het eerst in 30 jaar geen verkiezing van prins carnaval plaatsvindt in Blankenberge. Er is maar één kandidaat voor de titel. Ook twee groepen haken af. "We willen de jeugd enthousiast maken, maar het is moeilijk", stelt carnavalist Carlos De Deyne vast. Wat is er aan de hand?

Tijdens de Zwijntjeszitting, de traditionele opener van het nieuwe carnavalsseizoen in Blankenberge, presenteerde Robby Van Troostenberghe (23) zich als de enige mogelijke opvolger voor prins carnaval Franky Clevers. Zijn vader Georges zwaaide in 2016 de scepter en op jonge leeftijd stapte hij al twee keer als jeugdprins mee. Zijn eerste stappen in het wereldje zette hij bij oud-carnavalsvereniging De Boursetjes. Vandaag is hij lid van Daring Boys, de oudste vereniging van de carnavalsstad.





Panikeren doen ze bij de organiserende Confrérie van de Leute nog niet. Maar als er geen enkele andere kandidaat meer opduikt, zou de prins voor het eerst sinds 1989 niet verkozen worden door het volk.





Vonkje

"En toen was dat nog doordat een andere kandidaat ziek was geworden", herinnert voorzitter Carlos De Deyne, zelf al 25 jaar carnaval op de teller, zich nog. "Er is nochtans niet veel nodig: één vonkje op café kan de strijd doen losbarsten. En die strijd heb je toch nodig voor de ambiance in de aanloop naar de prinsenverkiezing en de stoet. Het volstaat dat iemand niet gediend is met deze kandidaat waarop er plannen gesmeed worden. Laat ons dat hopen, want een prins die aangesteld en dus niet verkozen wordt, krijgt dat zijn hele leven te horen. Andere prinsen wrijven dat er dan graag in. De prins van 1989 heeft dat alleszins lang mogen aanhoren."





Hoewel de stoet van Blankenberge en die van andere carnavalsplaatsen zoals Heist, Torhout of Veldegem nog elk jaar duizenden feestneuzen op de been brengt, kampen ze allemaal met dezelfde problemen. Steeds minder jongeren voelen zich geroepen om zich in te zetten voor het feest. "Het is een traditie waar de jeugd graag van geniet, maar zich weinig voor inzet", zegt De Deyne. "We hebben een paar jaar geleden onze Zwijntjeszitting attractiever gemaakt op vraag van enkele jongeren. Er was ruimte voor meer acts en beleving. Maar dit jaar waren er, op de kinderen van De Splentertjes na, geen optredens. We vragen nochtans niet veel. Ik zal de jongeren daar zeker op aanspreken. Als zij niet opstaan, wordt het moeilijk om deze traditie levendig te houden."





Eerder al raakte bekend dat in Brugge slechts één iemand zich kandidaat stelde voor de titel van prins, al is de West-Vlaamse hoofdstad van nature niet zo carnavalsminded. In Heist, waar wel een lange traditie bestaat, zijn er nog net twee kandidaten. De tijd dat er meerdere rivalen waren, ligt dus al een tijd achter ons.





Eigen groepen

In Blankenberge kampen ze bovendien met nog een bijkomend probleem. Als enige gemeente in de regio bestaat de stoet uit enkel Blankenbergse groepen. Twee groepen lieten onlangs weten dat ze ermee stoppen: De Waterpolo en De Kipjes. "Kwaliteit is voor ons nog altijd belangrijker dan kwantiteit", zegt Carlos De Deyne. "Over de stoet maak ik me vooralsnog geen zorgen. We zijn een unicum in de regio, en willen dat graag blijven. Carnaval in Blankenberge is nog niet dood."