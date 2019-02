Jaar cel voor inbreker die steungeld overleden stamgast uit café Riderz stal JHM

26 februari 2019

14u13 0 Blankenberge Een inbreker die in de nacht van 18 op 19 augustus inbrak in café Riderz op de Graaf Jansdijk in Blankenberge, en daar het steungeld voor het gezin van een overleden stamgast buitmaakte, is veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en 400 euro boete.

B. drong vorige zomer het café binnen door de toegangsdeur te forceren. Hij brak er de kassa open, ontvreemdde de laptop maar ging er ook vandoor met een potje waarin 500 euro stak.

“En dat geld was bedoeld als steungeld voor het gezin van Brian Lippens”, vertelde zaakvoerder Byron Verheyden na de inbraak. De 36-jarige Brian was kort daarvoor overleden aan een ziekte en liet een vrouw en vier kinderen achter.

“Het potje was intussen al aardig aangedikt door de vele verzoekplaten en omdat het verhaal vele mensen uit Blankenberge echt raakte. Ook klanten staken heel wat kleingeld toe. Ik hoop dat de dief een enorm schuldgevoel krijgt”, sprak Byron nadat hij een oproep op Facebook plaatste.

Dat gebeurde zeker niet. Integendeel. B. werd pas een hele tijd later in Brussel tegengehouden toen hij als zwartrijder op de trein zat en DNA van hem gelinkt kon worden. “En het bleek dat hij voor verschillende feiten in Blankenberge in aanmerking kwam”, sprak de procureur. “Hij pleegde meerdere diefstallen en pogingen waarbij hij GSM’s, portefeuilles en bierblikjes buit maakte.”

Enige tijd later kon ook zijn kompaan A. geklist worden, hij wordt enkel vervolgd voor een diefstal in een kledingzaak. Omdat A. niet opdaagde kreeg die een jaar effectief en 400 euro. Byron Verheyden stelde zich burgerlijke partij en krijgt een schadevergoeding van 1.155 euro.