Jaar cel voor drogeren van schoolmeisjes 23 maart 2018

Een 20-jarige man uit Blankenberge kreeg een jaar cel met uitstel omdat hij drie tienermeisjes, van 14 en 15 jaar oud, tijdens hun middagpauze op school drogeerde met een joint. De feiten speelden zich af voor de zomervakantie van vorig jaar. K.B.was op dat ogenblik samen met een van de meisjes.





Hij sprak met haar en twee vriendinnetjes af tijdens de middagpauze. Hij had wat drugs op zak en rookte samen met de drie meisjes een joint. Toen ze na de pauze terugkeerden naar hun middelbare school hadden de leerkrachten snel iets in de gaten. Niet alleen roken de meisjes naar cannabis en waren ze duidelijk onder invloed, een van hen werd ook onwel en moest naar het ziekenhuis. De schooldirectie verwittigde de politie die de meisjes op school kwam ondervragen. Alle drie vertelden ze hetzelfde verhaal en wezen ze naar de 20-jarige man uit Blankenberge.





K.B. gaf de feiten toe, maar stelde dat de kinderen zélf de drugs meebrachten. Dat kwam hem op de woede van de rechter te staan. "Dus die drie meisjes liegen allemaal?!", zei ze. "Hoe durf je dat zeggen? Het zijn nog kinderen, welke zaken heb jij met hen te doen?" De man vroeg de gunst van de opschorting, maar daar ging de rechter niet op in. De man moet ook een geldboete van 800 euro betalen.





(JHM)