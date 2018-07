Ja, je mag op de letters zitten in Blankenberge 20 juli 2018

Wie de voorbije weken aan het prachtig vernieuwde Leopold III-plein in Blankenberge passeerde, had het ongetwijfeld al opgemerkt: kinderen en zelfs ouderen zitten met de regelmaat van de klok op de reusachtige naamletters.





De politie kreeg al verschillende meldingen, maar schept nu duidelijkheid.





"We hebben nog eens navraag gedaan bij de ontwerpster. Zij bevestigde ons dat men op de letters mag zitten. Al is dat natuurlijk op eigen risico", duidt politiewoordvoerder Philip Denoyette. De letters doen sterk denken aan Hollywood en zijn alles samen 27 meter lang. Het lokte al heel wat positieve reacties uit en blijkt een absolute meerwaarde te zijn voor de uitstraling van de badstad. Maar voor duidelijkheid: wie op de letters wil zitten, moet in de eerste plaats voorzichtig zijn. (MMB)