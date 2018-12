Indrukwekkende beelden: kitesurfer waagt sprong over Pier Thomas De Wispelaere (29) droomde al tien jaar van sprong over Blankenbergs icoon Mathias Mariën

08 december 2018

18u40 103 Blankenberge Indrukwekkende beelden uit Blankenberge zaterdagmiddag: een kitesurfer sprong er op volle zee over de Pier - op dat punt negen meter hoog - en filmde zijn straffe stunt. Thomas De Wispelaere (29) uit Jabbeke droomde al 10 jaar van de sprong en maakt zo z’n ambitie waar. “De Pier is en blijft iets speciaals voor Belgische kitesurfers”, zegt Thomas.

Thomas De Wispelaere was met de sprong over de Blankenbergse Pier niet aan zijn proefstuk toe. Ervaring heeft de twintiger uit Jabbeke dan ook genoeg. “Ik kite al meer dan 15 jaar over de hele wereld”, zegt Thomas. “Deze sprong in Blankenberge stond al vanaf het begin op mijn bucketlist. Ik heb er keihard voor getraind. Achteraf bekeken is het ‘crazy’ hoe je enkel met de natuurelementen, eigen kracht en een board zoiets kan doen. Ik heb er enorm van genoten.” Om de sprong tot een goede einde te brengen, was timing het codewoord. “Het waaide hard, maar ik heb jaren ervaring. Mijn hoogste sprong staat op dit moment op 19,9 meter”, aldus De Wispelaere. Ter vergelijking: de Pier is op het punt waar de kitesurfer sprong ongeveer ‘slechts’ negen meter hoog. Thomas haalde een hoogte van 16,5 meter en vloog 37 meter ver.

Wereld rond

De kitesurfer is aangesloten bij de Icarus Surfclub in Zeebrugge en benadrukt dat hij geen onnodige risico’s nam door over het Blankenbergse icoon te springen. “Het kon evengoed het staketsel in Nieuwpoort of Oostende geweest zijn, maar de Pier is haalbaarder en veiliger, omdat je niet in een havengeul moet varen. Als je dat wel doet, zouden er problemen kunnen ontstaan. Maar nu was dat niet het geval", aldus De Wispelaere. “Tegelijk blijft de Pier simpelweg iets speciaals voor een Belgische kitesurfer. Om de veiligheid extra te garanderen, was er een jetski aanwezig die in geval van nood snel kon ingrijpen. Als het risico té groot was, had ik de sprong niet gedaan. Door mijn ervaring wist ik dat het me zeker zou lukken. En zo geschiedde.” Nochtans heeft de 29-jarige de voorbije vijftien jaar al genoeg van de wereld gezien. Tweemaal Marokko, zesmaal Egypte, vijf weken Zuid-Afrika, Frankrijk, Spanje, Nederland... Thomas reisde al de halve wereld rond om te kunnen kiten.

‘Iets op til’

Blijft de vraag waarom het dan ruim tien jaar duurde vooraleer de Jabbekenaar zijn droom waarmaakte. “Simpel: de weersomstandigheden moeten ideaal zijn. Acht tot negen Beaufort westenwind, in combinatie met springtij: dat komt relatief weinig voor. Nu vielen alle puzzelstukjes in elkaar en was het genieten geblazen”, glundert Thomas. Volgens de kitesurfer verliep alles volgens de regels. ‘Illegaal’ was zijn sprong niet. “Er staat nergens in de wet beschreven dat het niet mag.” Wat de toekomst brengt nu de ervaren kitesurfer zijn grote droom heeft waargemaakt? “Daarover kan ik weinig kwijt. Er is iets op til in groepsverband, maar dat blijft nog even geheim", aldus Thomas De Wispelaere.