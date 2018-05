Inbraak in tearoom De Zandloper 03 mei 2018

02u40

Dieven hebben dinsdagnacht ingebroken in tearoom 'De Zandloper' op de Grote Markt in Blankenberge. De daders forceerden het slot van de voordeur en konden zo de zaak binnendringen. "Ik zag 's ochtends de deur op een kier staan. op dat moment weet je al hoe laat het is", zegt de uitbater. De materiële schade bleef beperkt tot het geforceerde slot. Al namen de dieven wel de volledige inhoud van de kassa mee. "Daar zat het wisselgeld en de startkassa in. Alles samen goed voor enkele honderden euro. Leuk is dat natuurlijk niet. ik hoop dat de dieven alsnog gevat worden. Al wordt dat moeilijk. Camera's heb ik voorlopig niet", zegt zaakvoerder Rudy. De politie bevestigt de inbraak en kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Andere zaken op de Grote Markt bleven gespaard van een inbraak.