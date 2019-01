IN BEELD: Grote groep transmigranten uit kraakpand gehaald in Blankenberge Transmigranten worden ook gelinkt aan reeks fietsdiefstallen in de badstad Mathias Mariën

09 januari 2019

12u02 0 Blankenberge Verschillende politiediensten hebben woensdagochtend een grote controleactie gehouden tegen transmigranten in een leegstaande woning langs de Van Mullemstraat in Blankenberge. Alles samen werden er meer dan tien illegalen uit het huis gehaald. Het ging om een geplande actie na onderzoek van de lokale politie. Opvallend: de transmigranten worden ook gelinkt aan fietsdiefstallen. Ze gebruikten de tweewielers om sneller in Zeebrugge te geraken.

Zowel de lokale als federale politie kwamen woensdagochtend in grote getallen ter plaatse om het kraakpand te doorzoeken. Na doorgedreven onderzoek van de lokale politie bleek dat er zich heel wat transmigranten in het pand schuil hielden. Bij de controle bleek dat alles behalve overdreven. Alles samen konden de politiediensten minstens tien illegalen staande houden. Ze werden geboeid en met een busje overgebracht naar het commissariaat voor verder verhoor.

Geplande actie

Volgens de eerste berichten ging het om een geplande actie en was de politie dus al langere tijd op de hoogte van de schuilplaats. Het huis in de Van Mullemstraat staat al geruime tijd leeg en is daardoor perfect geschikt als schuiladres. Bij het parket van Brugge kunnen ze voorlopig nog niet veel kwijt over de actie. In de loop van de namiddag volgt wellicht verdere communicatie. Opvallend: in het huis werden ook fietsen aangetroffen die vermoedelijk gestolen zijn. Eerder deze week was de politie van Blankenberge al op zoek naar de eigenaars van een vijftal andere gestolen fietsen. Uit onderzoek is gebleken dat transmigranten de tweewielers wellicht stelen om als vervoermiddel te gebruiken richting haven van Zeebrugge, waar ze nog steeds proberen om de oversteek richting Groot-Brittannië te maken. De politiediensten kamden de woning woensdagochtend alvast grondig uit en zetten zelfs een speurhond in om alles te onderzoeken. Het onderzoek nam enkele uren in beslag.