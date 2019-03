IN BEELD. Geen taboes op carnaval: lachen met stadsbestuur Bart Huysentruyt

03 maart 2019

16u34 0 Blankenberge De carnavalsstoet in Blankenberge stak zondag flink de draak met het vorige en huidige stadsbestuur. Er werd gelachen met het afgevoerde golfterrein De Sol, de discussies rond de mug-wagen en de woelige kiesstrijd. De vele toeschouwers zagen een mooie en vooral droge stoet.

Dit jaar telde de stoet in Blankenberge 34 verklede groepen en praalwagens. Die opende met één van de meest actuele thema’s: de sluiting van kinderopvang 't Loavertje. Carnavalsgroep De Splentertjes had er een ludiek thema op gevonden: ‘Als we nergens opvang èn, ton vliegen we ier mo in t roend’. Prins carnaval Robbie I zwaaide lustig met de scepter, maar zal samen met de organiserende Confrérie van de Leute ook eens achterom hebben gekeken. De Moashpotten toonden zich immers op ludieke wijze streng voor de organisatie: ‘Carlos trekt nog an de touwtjes, mo ie zoe beter tuusbluven bie ze vrouwtjes’. “We verwijzen natuurlijk naar Carlos De Deyne van de Confrérie”, glimlacht Neal Rombaut. “Er mag een beetje vernieuwing komen in het carnavalsleven van Blankenberge, maar we beseffen natuurlijk wel dat de Confrérie altijd het beste van zichzelf geeft.”

Maggie De Block

Net als de groepen zelf, die weer erg origineel uit de hoek kwamen. Zo had Kanong het gemunt op de ‘mugge van Brugge’. Niet de komiek, maar wel de mug-wagen die afgelopen zomer vanuit Brugge of Knokke naar Blankenberge moest komen, stond centraal. De dansers hadden zich uitgedost in een ziekenwagen. Ook De Zeester was de vaudeville van toen niet vergeten en wees met de beschuldigende vinger naar minister Maggie De Block, een populair figuur in carnavalsvieringen.

Golfballetjes

En was je nog niet bekomen van dat verhaal, dan gooiden D’Anciens er nog wat olie op het vuur bij. Zij hadden burgemeester Daphné Dumery op hun hoofden afgebeeld met de vraag: ‘Kom 't er of kom't er nie?’. Een vraag die ze stelden over het project De Sol met het afgevoerde golfterrein. De leden van de carnavalsgroep gooiden met golfballetjes, een grijpgraag item dit jaar. De Sloebers kozen dan weer voor de teloorgang van de uitgaansbuurt, waar een appartementencomplex in de plaats van vier danscafés komt.

Blauwe draak

“Er zijn geen taboes in het Blankenbergs carnaval. Wij moeien ons nooit met de thema’s”, zegt schepen van Carnaval Benny Herpoel (N-VA). “Dat maakt dit feest zo mooi en authentiek.” Dat de politici tegen een stootje moeten kunnen, bewezen de Farildes. Zij vonden hun thema in het opzijschuiven van Open Vld na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. ‘De blauwe droake is versloagen’, noemden ze hun wagen en de dansende draken deden de rest. Dat het daarenboven ook droog en niet koud was in Blankenberge was een opsteker voor de stad. Carnaval duurt nog tot en met dinsdag. Dan is er nog een Vuûle Jeanettenstoet.