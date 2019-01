IN BEELD: 36 transmigranten uit kraakpand gehaald Ook gestolen fietsen gevonden waarmee ze naar Zeebrugge trokken Mathias Mariën

09 januari 2019

12u02 39 Blankenberge Verschillende politiediensten hebben woensdagochtend een grote controleactie gehouden in een leegstaande woning langs de Van Mullemstraat in Blankenberge. Er werden 36 illegalen uit het huis gehaald. De transmigranten worden ook gelinkt aan fietsdiefstallen. Ze gebruikten de gestolen tweewielers om sneller in Zeebrugge te geraken.

Zowel de lokale als federale politie kwamen woensdagochtend ter plaatse om het kraakpand te doorzoeken. Na doorgedreven onderzoek van de lokale politie bleek immers dat er zich heel wat transmigranten in het pand schuilhielden. Alles samen konden de politiediensten 36 illegalen staande houden. Ze werden geboeid en met een busje overgebracht naar het commissariaat voor verder verhoor. Het huis in de Van Mullemstraat staat al geruime tijd leeg en was daarom perfect geschikt als schuiladres. “Het pand was al enige tijd onbewoonbaar verklaard en er kwamen recent meldingen binnen van aanwezigheid van mensen”, klinkt het bij het Brugs parket. “Ook werden de laatste weken in Blankenberge een aantal winkel- en fietsdiefstallen gepleegd waarbij de lokale politie kon achterhalen dat de verdachten zich mogelijk in dat pand ophielden.”

Gestolen fietsen

In het huis werden dan ook fietsen aangetroffen die gestolen zijn. Eerder deze week was de politie van Blankenberge al op zoek naar de eigenaars van een vijftal andere gestolen fietsen. Uit onderzoek is gebleken dat transmigranten de tweewielers wellicht stelen om als vervoermiddel te gebruiken richting haven van Zeebrugge, waar ze nog steeds proberen om de oversteek richting Groot-Brittannië te maken. De politiediensten kamden de woning woensdagochtend alvast grondig uit en zetten zelfs een speurhond in om alles te onderzoeken. “De aangetroffen personen werden bestuurlijk aangehouden. Zij zullen worden bevraagd en worden vervolgens ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Er wordt een strafonderzoek ingesteld naar de omstandigheden waarin de mensen in het pand terechtgekomen zijn”, zegt het parket nog.