In 36 uur in negen auto's ingebroken 18 juli 2018

De politie van Blankenberge is een onderzoek gestart naar negen auto-inbraken. Die gebeurden allemaal tussen zondagnacht en gisterenochtend. De werkwijze was steeds dezelfde: de daders sloegen een ruit in en gingen aan de haal met geld en waardevolle spullen. "De wagens stonden telkens geparkeerd op de parking van Delhaize en langs de Franchommelaan", zegt woordvoerder Philip Denoyette. De inbrakengolf doet sterk denken aan de diefstallen in buurgemeente Zeebrugge. Ook daar gebeurden de voorbije dagen 12 auto-inbraken. Er wordt daarbij nadrukkelijk gekeken in de richting van transmigranten. "Of dat ook hier het geval is, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen", aldus Denoyette. (MMB)