Illegalen gestraft voor diefstal met geweld JHM

18 december 2018

13u54 0

Twee mannen van vreemde origine kregen celstraffen van 1 jaar en 10 maanden, telkens met uitstel, voor een feit van diefstal met geweld, enkele gewone diefstallen en een poging. A.K. en A.D. werden deze zomer door een winkeldetective van een shop in Blankenberge betrapt toen ze met hun tanden de beveiliging van een pet hadden getrokken. De detective zette daarbij de achtervolging in maar werd verschillende keren geduwd door het duo en moest daarop de achtervolging staken. Intussen was de politie al opgeroepen die het tweetal kon arresteren. Het bleek dat ze eerder ook al hadden geprobeerd een jas en een paar schoenen te stelen door de beveiliging te verwijderen en ook al in de Aldi enkele producten stalen. In Oostende had het duo ook al twee handtassen gestolen van vrouwen op restaurants. De twee mannen kregen eerder al enkele malen het bevel ons grondgebied te verlaten.