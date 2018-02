Illegaal wil vluchten: controleur De Lijn gewond 24 februari 2018

De federale en lokale polite hebben donderdagavond opnieuw 36 transmigranten onderschept in de wijde omgeving van de haven van Zeebrugge. Aan de actie namen in totaal 37 politiemensen deel. Ook een politiehond en drone werden ingezet. De dienst vreemdelingenzaken nam evenzeer deel aan de actie. De ochtend voor de actie werden al vier illegalen aangetroffen in een leegstaand pand. In Blankenberge raakte donderdag dan weer een vrouwelijke controleur van De Lijn lichtgewond na een incident met een transmigrant, die bij de controle de vlucht wou nemen. (MMB)