IJstaart met haring voor zeeleeuw Rocky 29 juni 2018

03u02 0

Het is warm en dat voelen ook de dieren in het familiepark Sea Life in Blankenberge. Daarom trakteren de verzorgers hen deze week op extra verkoeling. De zeeleeuwen kregen een ijstaart met kleine haring, stukken inktvis en lodde. Zeeleeuw Rocky was erg nieuwsgierig en snoepte al van de kleine haringen op de ijstaart toen dierenverzorger Jonathan de taart bovenhaalde. "Rocky is een zeeleeuw van 18 jaar oud en verblijft samen met zijn halfbroer Milo in ons park", zegt Jonathan. "Hij kon het hapje heel erg appreciëren." Sea Life is meteen ook klaar voor de zomer. Voor de bezoekers werd de grote vlakte kunstgras onder het klimavontuur vervangen door echt gras, met een zone zand voor het springkastelenparadijs dat vanaf 4 juli toegankelijk is voor de bezoekers. Daarnaast wordt de informatie in het binnengedeelte van het park voortaan voorzien in vier talen via touchscreens. (BHT)