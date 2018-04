Hotelinbreker moet cel in, zoontje van 4 of niet 21 april 2018

Een 35-jarige inbreker uit Blankenberge heeft 37 maanden cel gekregen voor verschillende inbraken in de badstad. Eind mei vorig jaar drong Koen V.T. binnen in het Aquilon Boutique Hotel. De zaak werd op dat moment gerenoveerd en V.T. klom via de stellingen naar binnen. Hij nam uiteindelijk de vlucht met vijftien televietoestellen. In een supermarkt maakte hij diezelfde nacht ook alcohol en tabak buit. De dertiger werd aangehouden en korte tijd nadien voorwaardelijk vrijgelaten door de raadkamer. Zijn vrijheid was echter van korte duur, want op 18 oktober pleegde hij een inbraak in de muziekschool van Blankenberge. Later zag een getuige hem met een schroevendraaier prutsen aan de deur van een appartementsgebouw. Sindsdien zit de man opnieuw in de gevangenis. De Blankenbergenaar vroeg in de rechtbank een kans om te zorgen voor zijn 4-jarige zoontje, maar daar ging de rechter dus niet op in. "Je hebt in het verleden al genoeg voorwaarden geschonden", aldus de rechter. (SDVO)