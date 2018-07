Hotelier vrijgesproken na vermeende lastercampagne tegen agent 04 juli 2018

Een hotelier uit Blankenberge is door de strafrechter in Brugge vrijgesproken voor een jarenlange lastercampagne die hij tegen een agent zou gevoerd hebben.





Het begon op 23 maart 2013. Toen diende de hotelier aangifte in tegen de agent. Volgens de hotelier had de agent een pv vervalst. De agent was op 11 augustus 2012 langsgekomen toen een ruzie tussen de hotelier en een vrouw was geëscaleerd. De hotelier had de auto van de vrouw, die voor zijn hotel stond geparkeerd, vernield. Pas na vier jaar werd de agent buiten vervolging gesteld voor de vervalsing van het pv. Daarop sleepte de agent echter zelf de hotelier voor de rechter wegens laster. Hij eiste een schadevergoeding voor de tijd die het proces in beslag nam, maar ving bot. "Wij kunnen ons niet vinden in de motivering van de rechter die zegt dat alles kaderde in de procedure en de hotelier niet kwaadwillig was. We zullen beroep aantekenen", zegt de advocaat van de agent. (JHM)