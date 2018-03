Hotel-inbreker vraagt laatste kans: "Ik wil volwaardige papa zijn" 17 maart 2018

02u30 0

Het openbaar ministerie vraagt 37 maanden cel voor de 35-jarige Koen V.T. uit Blankenberge, die vorig jaar binnendrong in het Aquilon Boutique Hotel.





De zaak werd toen verbouwd en V.T. klom via de stellingen binnen. Vervolgens ging de man aan de haal met elf televisietoestellen en ander materiaal. De man stal kort daarvoor ook twee paar schoenen, een T-shirt, alcohol en tabak in verscheidene winkels en gedroeg zich weerspannig bij zijn arrestatie. "Ik pleegde de diefstallen onder invloed van wodka, speed en kalmeermiddelen en schaam me diep. Sinds ik in de cel zit, ben ik al zeven maanden drugsvrij. Wanneer ik vrijkom, wil ik werk zoeken en een volwaardige papa zijn voor mijn vierjarige zoontje. Geef mij nog een allerlaatste kans in de vorm van uitstel van straf, met voorwaarden", verdedigde Koen V.T. zichzelf. Wordt vervolgd op 20 april. (BBO)