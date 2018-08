Hitte geen spelbreker voor Bloemencorso 01 augustus 2018

Goed nieuws voor de liefhebbers van het Bloemencorso in Blankenberge: de hitte van de voorbije weken heeft geen invloed op de organisatie. Enkel een deelnemende groep uit Dendermonde heeft zo'n 6.000 euro kosten omdat hun bloemen door de aanhoudende hitte én het sproeiverbod onbruikbaar bleken. Toch is dat volgens de organisatie van het Bloemencorso een uitzondering. De reden? Het merendeel van de deelnemers bestelde bloemen in het Nederlandse Zundert. Omdat de planten over de grens gewoon bewaterd mochten worden, is er daar geen enkel probleem. Ze worden voor het corso in een groot gezamenlijk koeltransport naar Blankenberge gebracht. Om alle praalwagens, achttien in totaal, te versieren, zijn er ongeveer één miljoen bloemen nodig. Een gigantisch aantal, die dus in principe zonder probleem in Blankenberge zullen geraken. De planten staan weliswaar iets minder hoog, maar er zijn genoeg knoppen aan. Eén grote maar: als het de week voor het corso heel hard begint te regenen of hagelen, ontstaan er wél problemen. Al is dat een jaarlijks wederkerend risico. Voor de geïnteresseerden; het Bloemencorso, de jaarlijkse afsluiter van het zomerseizoen in de badstad, vindt dit jaar op zondag 26 augustus plaats. Onder de noemer Corso@the movies is het thema dit jaar 'film'. (MMB)