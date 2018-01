Heraanleg Waterkasteelstraat goed tegen ongedierte 02u37 0

In Blankenberge is deze week gestart met de vernieuwing van de groenzone en de openbare verlichting langs de Waterkasteelstraat. De werken kaderen in een groter project voor een nieuw kabelnet en starten eerst in de Waterkasteelstraat ter hoogte van de spuikom. De onderhoudsaannemer van het openbaar groen zal de hagen en de struiken wegnemen aan de kant van de appartementen.





Vervolgens wordt de nieuwe bekabeling voor de openbare verlichting aangelegd in volle grond. "Op die manier wordt ook de problematiek van sluikstorten en ongedierte aangepakt. De groenzone zal in het voorjaar worden heraangelegd", zegt schepen van Openbare Werken Patrick De Klerck (Open Vld). Er zal gekozen worden voor lage beplanting. Op die manier zal er meer lichtinval zijn, waardoor de site een andere aanblik krijgt. Vanaf 22 januari wordt het kabelnet aan de zuidelijke zijde (kant van de gebouwen) voorzien. Daarna volgt de zone Grote Markt tot Waterkasteelstraat om te eindigen met de kant Leopoldpark tussen de Grote Markt en de Waterkasteelstraat.





(BHT)