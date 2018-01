Half miljoen euro voor trendy imago Stadsbestuur investeert in mediacampagnes en evenementen BART HUYSENTRUYT

02u37 0 Benny Proot Het nieuwe logo is slechts stap één in de imagocampagne van de stad. Blankenberge Het stadsbestuur wil komaf maken met het marginale imago van Blankenberge: de stad investeert een half miljoen euro in een trendy huisstijl, flitsende mediacampagnes en aanlokkelijke evenementen. "Het is ons menens", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld).

Het nieuwe logo lekte eerder al uit: een hart met horizontale, zwart-witte strepen. De strepen verwijzen naar de typische badkarren waarin badgasten zich vroeger konden omkleden. "Maar het zijn uiteraard ook de kleuren van ons wapenschild", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). "Zwarte en witte kleuren zijn bovendien tijdloos, modieus en stijlvol. Het hart staat voor de geliefde stad die we willen zijn." Want nog altijd wordt Blankenberge te vaak als marginaal afgeschilderd. Vooral dan in het binnenland, waar toeristen liever kiezen voor Oostende of Knokke-Heist voor een dagje op het strand. "Er is inderdaad nog werk aan de winkel om ons imago op te krikken", vindt burgemeester De Clerck. "De laatste jaren is er nochtans veel veranderd. De centrumstraten zijn heraangelegd, ons station is helemaal nieuw, er is een nieuw toerismekantoor, de havenomgeving verandert nog elke dag, stranduitbatingen zijn hipper en er zijn veel nieuwe, leuke winkels. In de toekomst komt er ook nog een nieuw zwembad, een parking onder de Grote Markt en een trendy King Beach. Die troeven moeten we nu echt uitspelen."





Vlaggen, handdoeken, tasjes

De nieuwe huisstijl moet het geloof in de toekomst reflecteren. Het gaat om meer dan een simpel logo. "We introduceren vlaggen, gadgets zoals strandhanddoeken, tasjes en sleutelhangers, een nieuwe website en een nieuw infoblad", beaamt schepen van Toerisme Philip Konings (Open Vld). "De komende maanden en jaren zullen er evenementen bijkomen die ons ook nationaal op de kaart moeten zetten. We plannen ook mediacampagnes om toekomstige bewoners of toeristen aan te spreken."





'Toeristen aan ons binden'

De nieuwe huisstijl kost de stad Blankenberge 50.000 euro. Als je er de nieuwe evenementen bijrekent, zoals bijvoorbeeld Mijn Pop-Up Restaurant, kom je al snel op een totaalbedrag van een half miljoen euro. "Het is ons menens. We willen al het goede van Blankenberge in de verf zetten. Nu ontvangen we zo'n twee miljoen toeristen per jaar. We willen die echt aan ons binden. Met de mediacampagnes willen we investeerders prikkelen om aan Blankenberge te denken als ze iets op poten willen zetten."