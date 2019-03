Grote opruimactie Suske en Wiske gaat niet door... want er staat te veel wind op het strand van Blankenberge Bart Huysentruyt

13 maart 2019

14u54 0 Blankenberge Striphelden Suske en Wiske voeren dit voorjaar campagne tegen de plasticsoep in de zee. In hun nieuwste stripalbum ‘Lambik plastiek’ zoeken ze een oplossing om de vuilnisbelt op zee op te kuisen.

Daarvoor kwamen Suske en Wiske naar Blankenberge om daar het goede voorbeeld te geven. Alleen stond er nogal veel wind op het strand en ging de grote opruimactie met kinderen uit verschillende Blankenbergse scholen niet door. Als alternatief kleurden de kinderen dan maar tekeningen in. Suske en Wiske hielpen hen daarbij in het Sea Life-attractiepark. Het nieuwe stripverhaal ligt vanaf vandaag in de winkelrekken.