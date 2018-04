Groen licht voor anticonceptie voor meeuwen 12 april 2018

Zoals eerder aangekondigd zal de stad Blankenberge de komende maanden een versnelling hoger schakelen in de strijd tegen de meeuwenoverlast.





"Het college van burgemeester en schepenen gaf deze week groen licht voor de inzet van drones en anticonceptiva. Zo snel mogelijk worden de drones ingezet om meeuwennesten te detecteren, de eieren te doorprikken en te vervangen door nepeieren", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). Vanaf volgende week wordt ook het proefproject opgestart met anticonceptiva in samenwerking met hetzelfde farmaceutisch bedrijf dat eerder ook al succesvol duiven wist te verdrijven op het San Marcoplein in Venetië.





Enkele dierenartsen zullen de dichtste meeuwenpopulaties vastleggen om ze vervolgens de komende twee à drie maand (dat is de vruchtbaarheidsperiode van de meeuwen) te voederen met maïskorrels die omhuld zijn met anticonceptiemiddel. (MMB)