Grapjas wikkelt 600 meter folie rond kraam op kerstmarkt

Opmerkelijk zicht gisterochtend op de kerstmarkt van Blankenberge. Het standje van carnavalsvereniging Confrerie van de Leute werd letterlijk ingewikkeld met zo'n 600 meter doorzichtige folie. "Ik keek raar op toen ik het zag", zegt voorzitter Carlos De Deyne. "Al snel had ik door dat het om een grap ging. Kwaad opzet was er dus zeker niet mee gemoeid. Wie achter de kwajongensstreek zit, weet ik nog niet. Maar ach, het circuleert binnen het carnavalsmilieu. Schade is er niet. Al hadden we wel heel wat werk om de folie te verwijderen." Uiteindelijk lukte dat net op tijd om het kerstkraam, waar jenever en andere dranken verkocht worden, tijdig te kunnen openen. (MMB)