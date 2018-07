Gewapende overval in duinen blijkt wraakactie op ex-vriendje 25 juli 2018

Vier jongemannen en twee minderjarigen worden verdacht van een gewelddadige overval in de duinen van Blankenberge op 14 juli. Eén van de verdachten wilde zich wreken op het ex-vriendje van zijn liefje.





De bal ging aan het rollen toen een tienermeisje tegen haar nieuwe liefje K.R. haar beklag deed over haar vorige vriend. Ze beweerde dat hij haar slecht behandelde en zelfs dat hij haar zou misbruikt hebben. K.R. wilde hem een lesje leren en trommelde enkele vrienden op om deel te nemen aan de strafexpeditie. Op 14 juli lokte het meisje haar ex-vriendje naar de duinen. Ter plaatse bleek dat de jongeman een kameraad had meegebracht naar de afspraak. K.R., S.V., A.S. en N.R. gingen beide slachtoffers met veel geweld te lijf, terwijl de minderjarige broer van K.R. op de uitkijk stond. Tijdens de wraakactie droegen ze bivakmutsen en maakten ze gebruik van een matrak en drie luchtdrukpistolen. De ex-vriend werd beschoten, terwijl het andere slachtoffer vooral klappen en schoppen te verwerken kreeg. Uiteindelijk gingen de verdachten aan de haal met de kleren en de gsm's van hun slachtoffers. Drie verdachten werden vrijdag en zaterdag ingerekend door de politie. De Brugse raadkamer verlengde de aanhouding van de eerste twee verdachten met een maand. Eén jongeman mag de gevangenis wel onder voorwaarden verlaten. Een andere blijft voortvluchtig. Ten slotte werden het vriendinnetje en de broer van K.R. ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. (MMB)