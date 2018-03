Geen strafblad voor ambtenaar van Defensie 24 maart 2018

Een man die bij het ministerie van Defensie werkt, behoudt ondanks geweldpleging zijn blanco strafblad. Dat komt omdat de strafrechter in Brugge hem de gunst van de opschorting heeft gegeven. De feiten gebeurden in een appartementsgebouw op de Zeedijk in Blankenberge, waar zowel W. als het slachtoffer woonden. Het boterde al lange tijd niet meer tussen hen. In februari 2016 kwam W. na een avond stappen ladderzat en luidruchtig thuis. Er stond een discussie tussen hem en de oudere bewoners. Naar eigen zeggen werd W. daarbij van de trappen geduwd. Hij revancheerde zich drie weken later door de oude man op straat om te duwen. "De man viel op zijn pols en moest naar de dokter. Hij liep door het incident veel schrik op en verhuisde nadien", sprak zijn advocaat. W. heeft voor zijn werk een blanco strafblad nodig en behoudt dat nu dankzij de gunst. (JHM)