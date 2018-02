Geen PWA'ers meer aan schoolpoort 21 februari 2018

02u37 0 Blankenberge De stad Blankenberge stopt met het betalen van 20.000 euro per jaar voor de inzet van PWA'ers aan de schoolomgevingen.

Die mensen, aangesteld door het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, doen de bewaking aan schoolpoorten en drukke kruispunten, samen met preventiewerkers en agenten van de lokale politie. "Uit navraag blijkt dat Blankenberge de enige gemeente is die deze kost en taak op zich neemt", zegt schepen van Onderwijs Daphné Dumery (N-VA).





"In de meeste gemeenten zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor deze taak. We stellen voor dat het stadsbestuur en de politie de taak van gemachtigd opzichter op zich blijven nemen op de gewestwegen. Het gaat hier over de oversteekplaatsen aan de Vredelaan, Zuidlaan en Koning Albert I Laan. 's Ochtends en 's avonds zullen deze punten bewaakt worden door medewerkers van Wijkwerken. Rond de middagpauze gebeurt dit door de preventiemedewerkers. Aan de overige oversteekplaatsen voorzien de scholen voortaan zelf in een gemachtigd opzichter." (BHT)