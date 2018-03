Geen mug voor 46.000 toeristen DIRECTIE ZIEKENHUIS VREEST VOOR PAASWEEKEND MATHIAS MARIËN

31 maart 2018

03u02 0 Blankenberge De mug-dienst van het AZ Zeno in Blankenberge mag de komende dagen niet uitrukken. Dat heeft een speciale commissie beslist. De reden ligt bij de fusie. "Er worden dit weekend 46.000 toeristen verwacht. Als de mug van Knokke, Oostende of Brugge moet komen, gaat er kostbare tijd verloren", zucht algemeen directeur Frank Lescrauwaet.

Aanleiding voor de beslissing is de fusie van het AZ Zeno in Blankenberge met de gloednieuwe campus in Knokke. Simpel gezegd mag het ziekenhuis in Blankenberge door de medische wetgeving geen mug-dienst meer hebben sinds de fusie. Een complexe situatie, waar de directie zo snel mogelijk een oplossing voor zoekt. "Dit is absoluut een slechte zaak", vertelt algemeen directeur Frank Lescrauwaet. De beslissing van de speciale commissie van Vlaamse overheid kwam ook bij hem hard aan. Door de beslissing dreigt de dringende medische zorgverlening in Blankenberge de komende dagen niet zo vlot als gewenst te verlopen.





Slecht slapen

Concreet moet de mug-dienst in Blankenberge de komende dagen verplicht op stal blijven. Een frustrerende situatie, als je weet dat er tijdens het drukke paasweekend zo'n 46.000 toeristen worden verwacht. "Ik kan enkel hopen dat het de komende dagen rustig blijft op medisch vlak. Alles draait om een discussie met de overheid. Ik vrees dat de mug in Blankenberge nog minstens een week 'on hold' zal blijven staan", zegt Frank Lescrauwaet. Samen met het stadsbestuur wil de directie van het AZ Zeno zo snel mogelijk een oplossing vinden. Gemakkelijk wordt dat niet. Het nut van een mug-dienst in Blankenberge werd in 2017 nochtans meer dan bewezen. Uit berekeningen blijkt dat, indien de mug uit Knokke, Brugge of Oostende had moeten komen, er 48 mensen te laat hulp hadden gekregen. "Het bewijs dat de service meer dan nodig is. We kunnen alleen hopen dat er volgende week een definitieve beslissing valt. Ik zal de komende dagen alvast niet goed slapen", aldus Lescrauwaet.





Spoed blijft open

Even ging het gerucht de ronde dat ook de spoedgevallendienst in Blankenberge onherroepelijk de deuren moet sluiten. Dat blijkt niet het geval. "Daar bestaat geen enkele discussie over. Ik denk dat het ook duidelijk was aan de activiteit de hele dag door. Er bleven ambulances aan- en afrijden. De spoed blijft dus zeker bestaan. Wat ons betreft zal met de mug-dienst hetzelfde gebeuren. Begin volgende week hebben we nieuw overleg. We zullen alles in het werk stellen om de service te behouden", zegt Frank Lescrauwaet.