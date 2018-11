Geen Michelinster meer voor Philippe Nuyens 20 november 2018

02u24 0 Blankenberge Drie restaurants zijn verdwenen in de nieuwste uitgave van de Michelingids. Dat is de Champions League van de gastronomie.

De Franse gids heeft geen plaats meer voor Hertog Jan (Zedelgem), Jardin (Knokke-Heist) en Philippe Nuyens (Blankenberge). Er komen geen nieuwe sterrenzaken bij in onze regio. Dat Hertog Jan met zijn drie sterren zou verdwijnen, was al zeker. De zaak van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens sluit binnen precies één maand de deuren. Zoals bekend gaan de twee ondernemers vanaf 2019 hun tweede zaak L.E.S.S. verhuizen naar 't Zand in Brugge. Mogelijk wordt daar weer op sterrenniveau gekookt. Ook het verdwijnen van restaurant Jardin in Knokke-Heist is geen grote verrassing.





Wijnen

Chef Christophe Van den Berghe maakte er in het verleden nooit een geheim van dat hij geen fan was van de Michelinsterren. Bovendien verlaten Van den Berghe en zijn vrouw Evy Robbyns de zaak begin 2019. Sommelier Geoffrey Adam en echtgenote Pamela Dewitte toveren Jardin dan om in Tablavins, waarbij de nadruk meer komt te liggen op wijnen.





Wel verrassend is de verdwenen ster voor Philippe Nuyens in de Jules De Troozlaan in Blankenberge. Na elf jaar moet de chef zijn ster weer inleveren. "De ster was een aangename verrassing. Maar voor extra druk heeft dat nooit gezorgd", zei Philippe Nuyens daar al over in een interview.





Gisteren was hij druk bezig in zijn zaak en kregen we hem niet te pakken voor een eerste reactie. (BHT)