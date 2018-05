Frituur ontruimd 22 mei 2018

In de Leopoldstraat in Blankenberge is frituur Bart Snacks zaterdagavond rond 20 uur ontruimd, nadat er een gasgeur was geroken. De politie stelde uit voorzorg een perimeter in. De omliggende horecazaken moesten niet ontruimd worden. Eandis kwam ter plaatse om de oorzaak op te sporen. Na een uurtje werden de frituur en de omgeving opnieuw vrijgegeven. (SDVO)