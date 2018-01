Franky II viert dubbel feest 29 januari 2018

Het zestigste prinsenbal in Blankenberge heeft met de 50-jarige Franky Clevers een knappe winnaar opgeleverd. Franky, al zijn hele leven gepokt en gemazeld in de carnavalswereld en lid van groep Spartaboys, haalde het nipt van tegenkandidaat Tom Roose (De Tirolertjes). De verkiezing in het Casino van Blankenberge werd een echt feest. "Niet alleen mijn leeftijd is een beetje symbolisch voor deze titel", knipoogt Franky. "Ook de carnavalsvereniging viert een jubileum en mag 45 kaarsjes uitblazen. Het is daarom dubbel zo mooi om de 'mutse' te mogen dragen." (BHT)





Zowel in Blankenberge als in Heist vindt de carnavalsstoet plaats op zondag 11 februari.