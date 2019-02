FOTOREEKS. Lente in de winter mist effect niet: kust overspoeld door dagjestoeristen Mathias Mariën

16 februari 2019

15u05 0 Blankenberge De ‘winterhittegolf’ die dit weekend over ons land trekt, heeft heel wat volk naar de kust gelokt. De dijken lopen gezellig vol en ook op het strand zijn heel wat wandelaars en eerste zonnekloppers terug te vinden. Tijdens het volledige weekend worden 120.000 dagjestoeristen verwacht aan zee.

Zon, zee en strand: meer heeft een gemiddelde Vlaming vaak niet nodig om zich goed te voelen. Dit weekend vallen de drie criteria uitzonderlijk vroeg samen. De voorspelde ‘winterhittegolf’ laat zich duidelijk voelen aan zee lopen goed vol. Zeker op het strand van het populaire Blankenberge is het aangenaam druk. Kindjes voetballen met de voetjes in het zand, terwijl de ouders genieten van de zomerse temperaturen. De hongerigen onder ons lieten dan weer pizza aanleveren om te verorberen in een strandstoel. Zwemmers waren er nog niet te zien. Ondanks de aangename temperaturen is de watertemperatuur nog ijskoud en ook redders zijn er nog niet. Tijdens het volledige weekend worden 120.000 dagjestoeristen verwacht. Goed nieuws voor wie zaterdag nog niet afzakte naar zee: ook zondag blijft het aangenaam warm.