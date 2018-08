Fotograaf Michiel Hendryckx exposeert in Blankenberge 03 augustus 2018

Fotograaf Michiel Hendryckx exposeert nog tot 30 september in de exporuimte De Meridiaan in Blankenberge. De tentoonstelling En Route toont een selectie exclusieve reisfoto's. Op 14 augustus komt de fotograaf naar de kuststad voor een gratis lezing over zijn werk. "Michiel Hendryckx is een autoriteit in zijn vak en geniet internationale bekendheid. Met deze fotografie-expo zetten we Blankenberge op de kaart als zomerse cultuurbestemming aan de kust", zegt schepen van Cultuur Philip Konings (Open Vld). De expo is elke dag (behalve op maandag) van 14 tot 17 uur te bezoeken. De lezing vindt plaats op 14 augustus om 19 uur in de Consciencezaal van het CC Casino van Blankenberge. Wie wenst kan nadien, in aanwezigheid van de fotograaf, de expo bezoeken. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven (www.blankenberge.be of 050/63.66.00) is noodzakelijk