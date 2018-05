Foto-expo in bibliotheek Blankenberge 18 mei 2018

De Blankenbergse bibliotheek is nog tot eind juni gastlocatie voor een kleine expo met foto's over het jongerenuitwisselingsprogramma tussen Blankenberge en de Japanse stad Minamiboso. De organisatie van de Internationale Tweedaagse van Vlaanderen blikt met de foto-expo Konnichiwa terug op meer dan 20 jaar studentenuitwisseling waardoor Blankenbergse jongeren kennismaken met de Japanse levenswijze en vice versa. Het initiatief komt voort uit hun goede band die Luc Henau al die jaren opbouwde met de zusterorganisatie van de Flower March in Minamiboso. Schepen van Cultuur & Toerisme Philip Konings (Open Vld): "De foto-expo brengt de jarenlange verbroedering in beeld. De beelden zijn één voor één prachtige momentopnamen die een unieke sfeer uitademen. In de marge worden ook een reeks unieke Japanse objecten tentoongesteld."





(MMB)