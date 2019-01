Fosforgranaat begint na strandwandeling te roken in rugzak: vier mensen naar ziekenhuis Mathias Mariën

15 januari 2019

15u33 10 Blankenberge Een dertiger is deze middag afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij tijdens een strandwandeling in Blankenberge een fosforgranaat had meegenomen in zijn rugzak. “Die man dacht dat het een kristal was en nam het daarom mee huiswaarts. Onderweg begon de rugzak plots te roken”, zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette. Nog drie andere mensen werden overgebracht naar het ziekenhuis.

De dertiger was samen met een vriend op de terugweg van het strand, toen het incident gebeurde. De rugzak begon plots te roken in de Astridlaan in Blankenberge. De man was terug aan het werk gegaan in het Vrij Gezondheidscentrum Oostkust en had de rugzak binnen achtergelaten. Eenmaal boven de 30 graden begint fosfor echter te roken.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en dienden de drager van de rugzak ter plaatse de eerste zorgen toe. De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis ter controle. “Dat gebeurde vooral preventief om te kijken of de man eventuele schadelijk stoffen inademde“’, aldus Philip Denoyette.

Nog drie andere mensen die in contact kwamen met de fosforgranaat moesten naar het ziekenhuis voor een check-up. Volgens de eerste vaststellingen dacht de wandelaar dat hij een kristal had gevonden. Die kristal bleek uiteindelijk dus een stuk van een fosforgranaat. De brandweer van Blankenberge ontfermde zich over de rugzak en de fosforgranaat. Van verder gevaar voor omstanders is geen sprake.

De politie vraagt wandelaars die onbekende voorwerpen vinden op het strand die achter te laten en hen te verwittigen.