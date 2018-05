Forse buit bij inbraak in Belgium Pier 16 mei 2018

Inbrekers zijn maandagnacht tussen 1 en 2 uur binnengedrongen in Belgium Pier in Blankenberge. De daders forceerden de deur en slaagden er zo in het café-restaurant te betreden. De buit bedraagt laptops, computers en iPods.





Zaakvoerder Sebastiaan Delfoort stelde gisterochtend de inbraak en diefstal vast. In het belang van het onderzoek wil hij nog niet te veel details kwijt. "Iedereen die iets verdachts gezien of gehoord heeft, mag contact opnemen met de politie. Het is geen leuk gevoel als je weet dat vreemden je zaak zijn binnen geweest. We zijn wel wat uit ons lood zijn geslagen."





Schade door de inbraak is er, behalve de geforceerde deur, niet. De zaak kon gisteren wel gewoon de deuren openen. (MMB)