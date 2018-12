Folkloregroep Ebbe en Vloed houdt ermee op: “Leden zijn de zeventig voorbij” Drie oudste leden trekken er de stekker uit Bart Huysentruyt

23 december 2018

15u15 0 Blankenberge De vissersfolkloregroep Ebbe en Vloed, die de voorbije decennia talrijke Blankenbergse feesten van een vleugje nostalgie voorzag, houdt ermee op. “De weinige leden die overblijven, zijn allang de zeventig voorbij”, zegt bezieler Nicole Van den Bosch. “Hopelijk gaat de visserstraditie met ons niet verloren.”

De vissersfolkloregroep Ebbe en Vloed is opgericht in 1982. De bedoeling was het in ere houden en uitdragen van de oude visserstradities en ambachten. Ze doken de voorbije 36 jaar op tijdens de Havenfeesten, maar ook op andere gelegenheden. De leden van Ebbe en Vloed waren altijd gekleed in de oudste visserskledij daterend van vóór het jaar 1900: rode hemden met witte bretellen, een zwarte wijde broek waarin twee munten zijn genaaid en rode kousen. “Op 8 oktober 1982 hebben we de vereniging opgestart”, zegt secretaris Nicole Van den Bosch. “In het begin waren we een deel van de Koninklijke Toneelkring Onder Ons. Veel leden van de toneelgroep werden met hun kinderen lid van de nieuwe vereniging.”

Vissersambachten zoals netten breien en boeten werden door een oude visser aan verschillende leden aangeleerd om demonstraties te kunnen geven. “Telkens wanneer die oude visserstradities uit Blankenberge onder de aandacht kwamen, doemden we op”, zegt Nicole. “We namen deel aan de Havenfeesten, de Paravangfeesten, 11-juli vieringen, Trammelant in De Haan of de Visserijfeesten in Zeebrugge. We beeldden de visverkoop op straat uit zoals het vroeger echt gebeurde en trokken naar kermissen en stoeten, zelfs tot ver buiten onze kust.” Eén van hun laatste opmerkelijke optredens was vorig jaar tijdens de bekende badkarloting, toen Ebbe en Vloed een gedicht voorlas. “Elk jaar ging onze opbrengst naar Kom op tegen Kanker. We hebben in totaal meer dan 15.000 euro kunnen schenken.”

Ebbe en Vloed blies ook de traditie van de Bescheepsdag, telkens op 11 november, weer nieuw leven in. De Bescheepsdag was de dag waarop de reder zijn bemanning aanwierf voor het komende jaar. “Op die dag organiseren we een optocht naar het standbeeld van Sterke Dries, waar we bloemen legden ter nagedachtenis van de overleden en op zee gebleven vissers.”

Maar veel leden gingen hun eigen gang en de harde kern werd almaar ouder. “We blijven nog maar met drie leden van het eerste uur over”, zucht Nicole. “Wij zijn Felix Vanden Broecke, Georgette Reynaert en ikzelf. Onze leeftijden? 91, 88 en een stuk in de zeventig (lacht). Samen met de andere leden hebben we beslist om onze activiteiten stop te zetten. Ik hoop dat met ons niet die tradities verloren gaan. We hopen stilletjes dat er mensen zijn die zich geroepen voelen om dat voort te zetten.”