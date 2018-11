Fietsers vallen over oliespoor 12 november 2018

02u22 0

In de Consciencestraat in het centrum van Blankenberge lag zaterdagochtend een oliespoor. Wie het achterliet, is niet bekend. De baan lag er daardoor over een afstand van enkele tientallen meters erg glad bij, waardoor al enkele fietsers ten val kwamen. De brandweer werd opgeroepen om het oliespoor te komen opruimen. (JHM)