Felle rukwinden veroorzaken schade aan zee: taverne week dicht Mathias Mariën

28 januari 2019

13u53 0 Blankenberge Taverne Gentleman op het Koning Leopold III-plein in Blankenberge moet noodgedwongen een week de deuren sluiten na het stormweer van zondagnacht.

Door de felle rukwinden kwam een terraswand los. “Net op die plaats zit ook de elektriciteit. Dubbele tegenslag dus. Zonder terras kunnen we nog klanten ontvangen, maar zonder elektriciteit is dat natuurlijk onmogelijk", zegt de uitbaatster. Ze hoopt tegen 4 februari de deuren te kunnen heropenen. Voor het overige bleef de schade door de storm in Blankenberge beperkt. De politie kreeg een drietal meldingen binnen, maar grote averij bleef uit.