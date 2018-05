Fair Tradeschip vaart naar Havenfeesten 08 mei 2018

Tijdens de Havenfeesten, vanaf donderdag vier dagen in Blankenberge, meert het Fair Tradeschip Nordlys aan. Na de Très Hombres de vorige jaren is de Nordlys het tweede Fair Tradeschip dat de Havenfeesten aandoet. Het zeilschip, een Ketch uit 1873, is het oudste nog varende vrachtschip. Het vaart nog steeds met zijn lading langsheen de Europese kusten. Het doet alles onder zeil en is zo het meest milieuvriendelijke vervoersmiddel. In oorsprong was de Nordlys een vissersboot uit Engeland. Na een grondige renovatie werd het omgebouwd tot cargoschip dat ruim 40 ton vracht kan vervoeren. Bij de passage in Blankenberge heeft het een lading wijn en een partij koffie uit de Dominicaanse Republiek aan boord. Wie dat wil, kan zich inschrijven om mee te varen op de avontuurlijke tochten die nog voor de boeg staan. (BHT)