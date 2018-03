Extra markt op paasmaandag 31 maart 2018

Op de Grote Markt in Blankenberge is er op paasmaandag een extra marktdag. Van 7.30 tot 13 uur kan je er terecht.





Daarnaast is er in Blankenberge het hele jaar door marktdag op de Grote Markt: elke vrijdagvoormiddag en - vanaf 15 mei tot eind september- elke maandagvoormiddag. (BHT)