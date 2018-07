Expo met foto's uit weerberichten 12 juli 2018

In de bibliotheek van Blankenberge loopt de hele zomer lang de expo 'Het weer in beeld', met foto's die in de weerberichten worden getoond. De Blankenbergse fotograaf Kris Lagast maakt al bijna 20 jaar lang foto's voor de weerberichten van regionale en nationale televisie. Ook is een selectie van wrakhout te zien, dat de fotograaf tijdens zijn strandwandelingen oppikte. De expo is te zien op maandag, dinsdag, donderdag van 10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur, op woensdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur en 14 tot 19 uur. Op zaterdag is dat tussen 10 en 13 uur. (BHT)