Ex-café-uitbater krijgt 2 jaar cel voor drugshandel

De voormalige uitbater van café Sowieso in Blankenberge, de Nederlander Johan S., is in de Brugse rechtbank bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van 2 jaar voor drugshandel. Eind 2014 kwamen bij de politie tips binnen dat de man niet alleen illegale pokertoernooien hield in zijn zaak, maar ook drugsfeestjes. De drugs haalde S. niet alleen in Antwerpen, maar ook bij de andere beklaagden, onder wie zijn ex-vriendin S.V. die een kapsalon runt. De vrouw kreeg gisterenmorgen een werkstraf van 100 uren opgelegd. S. en V. stonden terecht met een ander ex-koppel dat op grote schaal cocaïne en speed aan de man bracht. Zij werden veroordeeld tot een effectieve celstraf van 15 maanden en voorwaardelijke celstraf van 12 maanden. Een vijfde betrokkene kreeg eveneens 15 maanden cel. De rechtbank verklaarde iets meer dan 5.000 euro aan drugsopbrengsten verbeurd. (SDVO)