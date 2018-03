Evenementen in gratis brochure 29 maart 2018

De brochure 'Evenementen@Blankenberge' is klaar. Het gaat om een brochure waarin alle activiteiten voor de komende maanden vermeld worden. Het boekje is online raadpleegbaar en ze kan ook gratis worden afgehaald in het Infopunt Toerisme van de badstad. In juni volgt een tweede bijgewerkte versie, omdat de zomer- en herfstactiviteiten ondertussen nog worden uitgebreid. De handige pocket bevat een interessante kalender voor inwoners en toeristen die willen weten wat er in de stad te doen is, maar ook voor handelaars die willen inspelen op evenementen die de stad organiseert is het een bijzonder nuttig instrument. Blikvangers zijn onder meer de Tweedaagse Voettocht op 5 en 6 mei en de Havenfeesten van 10 tot 13 mei. In juni staan Gin&Kok (9 juni), de Maatjeshappening (16 juni) en het totaalspektakel Waterfront (29 juni) op het programma. (BHT)