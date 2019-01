Ereschepen Cathy Verburgh overleden BHT

07 januari 2019

19u44 0 Blankenberge Ereschepen Cathy Verburgh is maandag overleden.

Na een carrière in het onderwijs koos Cathy Verburgh voor de job in het verhuurkantoor Agence Verburgh in Blankenberge. In 1994 stapte ze in de politiek. Ze werd meteen verkozen als gemeenteraadslid voor Open Vld. In 2000 kreeg ze de functie van schepen van Cultuur, een functie die ze bleef uitoefenen tot 31 december 2011. Tijdens haar politieke loopbaan ging Verburgh al vaak op vakantie naar de kustplaats Cavalaire sur Mer aan de Azurenkust. Een paar jaar geleden besloten zij en haar man Ralph Devuyst te verhuizen naar het Franse Draguignan, al kwam ze ook nog regelmatig terug naar Blankenberge. Cathy Verburgh was al een tijdje ziek.