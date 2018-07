Eregast: netpython van 5 meter lang SERPENTARIUM VIERT 20STE VERJAARDAG MET SPECIALE BLIKVANGER MATHIAS MARIËN

28 juli 2018

02u41 0 Blankenberge Het Serpentarium in Blankenberge blaast deze zomer 20 kaarsjes uit. Om de verjaardag extra kracht bij te zetten, hebben ze er een publiekstrekker bij: de netpython. "Hij is wel 5 meter lang. We zijn trots dat we de grootste slangensoort ter wereld aan het publiek kunnen tonen", zegt oprichter Marnick Croes.

Toegegeven: bij het brede publiek blijven reptielen en amfibieën griezelige weinig populair. Toch bestaat het Serpentarium op de Zeedijk van Blankenberge ondertussen al twintig jaar en blijft het bezoekers aantrekken. "Gemiddeld zo'n 50.000 per jaar", verduidelijkt Marnick Croes. De verzamelingen dieren in de reptielenzoo is dan ook indrukwekkend. Alles samen zijn er tachtig verschillende soorten te bezichtigen. In het verleden kwam het voortbestaan van de zoo al verschillende keren onder druk te staan. Zo scheelde het eind 2016 niet veel of het huurcontract van het pand op de Zeedijk werd opgezegd. Daardoor dreigde Blankenberge één van haar topattracties te verliezen. Uiteindelijk kwam er na bemiddeling van het stadsbestuur toch een akkoord met de verhuurder.





Toekomst

Marnick Croes was 20 jaar geleden de bezieler van het Serpentarium en is ondanks een overname door KMDA, bekend van de Antwerpse Zoo, nog steeds één van de drijvende krachten achter het concept. "De toekomst ziet er rooskleurig uit. We blijven nog minstens enkele jaren bestaan. Of we er twintig bijdoen, durf ik dan weer niet te zeggen", aldus Croes. "Het is fantastisch wat we hier doorheen de jaren hebben opgebouwd. Het decor is en blijft uniek."





Eén van de redenen waarom bezoekers dezer dagen ondanks het stralende weer tóch het Serpentarium bezoeken, is de aanwezigheid van een netpython. De reusachtige slang komt voor in Zuidoost-Azië en lokt heel wat geïnteresseerden.





"Het is de grootste slangensoort ter wereld", verduidelijkt Marnick. "De grootste levende netpython die men ooit aantrof had een lichaamslengte van maar liefst 9,96 meter. Die van ons is voorlopig vijf meter lang, maar kan nog jaren blijven groeien. Het is, zeker in België, uitzonderlijk dat een netpython van dergelijke grootte kan getoond worden aan het publiek." De nieuwste aanwinst van het Serpentarium maakt een bezoekje aan de reptielenzoo nog meer de moeite waard deze zomer. Met een abonnement van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael is de toegang zelfs gratis. Leuk extraatje: kinderen (of zelfs volwassenen) kunnen tijdens de zomermaanden een diploma 'Slangen Aaien' krijgen als ze een tamme slang durven vastnemen.





"Het gaat voor de duidelijkheid niet om de netpython. Dat zou net iets te gevaarlijk zijn, aangezien het een wurgslang is. We houden het voor alles en iedereen veilig", besluit Marnick Croes met een knipoog.