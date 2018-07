Ereburgemeester Declerck overleden 09 juli 2018

Sylvère Declerck, ereburgemeester van Blankenberge, is op 84-jarige leeftijd overleden. Declerck, oorspronkelijk van Oostkamp, droeg de sjerp in Blankenberge van midden 1986 tot 1994. Hij stelde zich toen geen kandidaat meer, maar ging zich meer toeleggen op zijn werk als kunstenaar. Sylvère was ook oud-leerkracht in D'Oefenschool en oud-onderwijsinspecteur. Hij stond ook aan het hoofd van het OCMW en schreef zijn memoires onder de titel 'Een kunstenaar in de politiek'. (BHT)