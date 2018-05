Emiel en Clara vieren 70 jaar geluk 25 mei 2018

02u53 0

Emiel De Maré (91) en Clara Muylle (90) vierden hun platina jubileum in Club Floréal in Blankenberge. Op 21 mei 1948 werd hun huweijk voltrokken in Ichtegem. Ze kregen twee kinderen (Sonia en Addy), drie klein- en vier achterkleinkinderen. Er is een viergeslacht in vrouwelijke lijn: Clara, Sonia, Peggy en Emma en een viergeslacht in mannelijke lijn: Emiel, Addy, Joeri en Bas.





(BHT)