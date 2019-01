Eindelijk: Blankenberge heeft vanaf morgen een nieuwe burgemeester Bart Huysentruyt

16 januari 2019

16u50 0 Blankenberge Daphné Dumery (N-VA) legt donderdag eindelijk de eed af als nieuwe burgemeester van Blankenberge.

Dat het zo lang heeft geduurd, zou te maken hebben met twee voordrachtsakten. Dumery en haar partij N-VA zouden immers tijdens de vorige legislatuur al een akte hebben getekend met toenmalige meerderheidspartij Open Vld. Daarin stond dat N-VA bereid was om ook tussen 2019 en 2024 een meerderheidscoalitie met een Open Vld-burgemeester te steunen. Maar op verkiezingsdag 14 oktober ging N-VA uiteindelijk in zee met CD&V en sp.a en schoof het Open Vld dus opzij. Omdat die eerste voordrachtsakte bestond, kon de nieuwe akte niet gefinaliseerd worden.

Dat zorgde voor een ongezien rondje moddergooien tussen Open Vld en N-VA. Er werden tot woensdagmorgen nog stevige discussies over gevoerd. Beide partijen riepen de media samen om hun versie van het verhaal (opnieuw) te vertellen. Volgens Dumery was het een kwestie van tijd alvorens ze de eed zou afleggen. Morgen, donderdag, is het dus eindelijk zover en kan de rust in de badstad terugkeren.