Einde van een traditie in Blankenberge: stad schaft badkarloting af, strandbarhouders ongerust Mathias Mariën

02 april 2019

18u05 0 Blankenberge In Blankenberge komt een einde aan een aloude traditie onder badkarhouders. De loting voor de toekenning van een lot voor de strandbars maakt plaats voor een nieuw systeem met concessie. Het stadsbestuur wil zich zo schikken binnen het wettelijk kader. Onder baigneurs, die vrezen uit de boot te vallen, overheerst een gevoel van verslagenheid. “Jarenlang hebben we ons ingezet om het strand van Blankenberge op de kaart te zetten en honderdduizenden euro’s geïnvesteerd. Nu moeten we plots bieden voor ons eigen succes.”

Neen, het was geen gezellige bijeenkomst tussen de baigneurs en het stadsbestuur van Blankenberge dinsdagochtend. Het onderwerp was dan ook niet evident: het afschaffen van de loting onder badkarhouders vanaf volgend jaar. “Een noodzakelijke ingreep”, verklaart burgemeester Daphné Dumery (N-VA) de onpopulaire beslissing. Volgens haar was het lotingsysteem niet meer in regel met de Europese wetgeving en was het stadsbestuur verplicht in te grijpen. Een systeem met concessie – en wellicht dus met opbod – komt in de plaats. Voor de badkarhouders voelt die beslissing als een slag in het gezicht.

Terug op de kaart gezet

Traditiegetrouw kwamen de baigneurs in Blankenberge samen om hun ‘lotnummer’ te loten. Simpel gezegd: ieder jaar stonden ze op een andere plaats, maar er was wél zekerheid dat ze er jaarlijks konden blijven. Met het nieuwe systeem vrezen heel wat badkarhouders uit de boot te vallen. “Wat als er iemand komt die met een zak geld zwaait en een strandbar wil? Dan zal het stadsbestuur onvermijdelijk daarvoor kiezen. Ik vind het enorm ondankbaar”, zegt Kurt Govaere van Bamboo Beach.

“Wat als er iemand komt die met een zak geld zwaait en een strandbar wil? Dan zal het stadsbestuur onvermijdelijk daarvoor kiezen Kurt Govaere

De man heeft al acht jaar een strandbar en investeerde net als heel wat collega’s honderdduizenden euro’s om jaarlijks een herkenbare en kwalitatieve bar te bouwen. “Nu valt plots al onze zekerheid weg. Nochtans hebben wij als stranduitbaters Blankenberge terug op de kaart gezet. Ga het maar na: tien jaar geleden stond deze badplaats nérgens in vergelijking met andere plaatsen aan de kust. De inzet van de baigneurs heeft een enorme opwaardering opgeleverd. Nu moeten we plots beginnen opbieden voor ons eigen succes”, zucht Kurt. “Als je naast een concessie grijpt, ben je alles kwijt. De stenen van een huis krijg je ook niet meer verkocht als er geen grond bij ligt.”

“We konden niet anders als we in orde wilden zijn met de Europese wetgeving. Eigenlijk was het verdwijnen van de loting onvermijdelijk, dat beseffen de meeste badkarhouders ook Daphné Dumery

Zijn gevoel wordt bevestigd door heel wat collega’s. Bij de Badersbond Blankenberge willen ze voorlopig niet te diep ingaan op de feiten. “We zitten simpelweg nog met meer vragen dan antwoorden. Het is één grote waas”, zegt Erwin Renders.

Wetgeving

Burgemeester Daphné Dumery beseft dat de maatregel niet op groot gejuich wordt onthaald. Toch ontkent ze dat het stadsbestuur de keuze maakte uit financieel oogpunt. “We konden niet anders als we in orde wilden zijn met de Europese wetgeving. Eigenlijk was het verdwijnen van de loting onvermijdelijk, dat beseffen de meeste badkarhouders ook”, aldus Dumery.

Fantastisch werk

De komende weken en maanden volgt nog heel wat overleg om alles in een nieuw reglement te gieten. “In een ideale wereld wil ik dat de huidige baigneurs volgend jaar allemaal aan boord blijven. Die mensen doen fantastisch werk. Met het uitreiken van de vernieuwde concessies zullen de strandbars ook voor langere tijd een vaste plaats toegewezen kregen. De komende tijd zullen we als stadsbestuur advies inwinnen hoe we alles juridisch op orde kunnen krijgen. Een van de opties is bijvoorbeeld om een aantal voorwaarden op te leggen, zoals ervaring of kennis van strandbars. Maar nogmaals: we moeten het reglement nog uitschrijven. Ik hoop dat dat tegen de gemeenteraad in september afgerond is.”