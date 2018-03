Eerste pinguïnbaby van het jaar bij Sea Life 17 maart 2018

02u31 0

In Sea Life in Blankenberge is donderdag de eerste Humboldt-pinguïnbaby van het jaar geboren. Vrouwtje Winny en mannetje Luk hebben voor de nakomeling gezorgd. De Humboldtpinguïn is een bedreigde diersoort. Winny werd in 2016 overgebracht uit het Nederlandse Scheveningen. Met haar uitverkoren partner Preciosa werd het niks, maar met haar nieuwe partner Luk - ook afkomstig uit Scheveningen - was er wel een klik. Het kuikentje weegt 82 gram. Het is nog te vroeg om het geslacht te bepalen. "De eerste veertig dagen van hun leven moeten de babypinguïns binnen blijven, onder de vleugels van hun ouders", zegt verzorgster Tiffany Defonseca. "Zodra ze waterdichte veren hebben, kunnen ze naar buiten." De naam zal worden uitgekozen door de adoptieouders. Daarvoor kan je je kandidaat stellen. Info: www.visitsealife.com/blankenberge of de Facebookpagina. (BHT)