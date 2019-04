Eerste nieuwe kusttrams al tegen eind dit jaar in straatbeeld Bart Huysentruyt

10 april 2019

16u09 0 Blankenberge Als alles volgens plan verloopt, dan pendelen eind dit jaar de eerste van 62 nieuwe kusttrams tussen de Belgische kustgemeenten. Daarmee vervangt De Lijn de volledige bestaande vloot met modernere en toegankelijkere modellen.

In de trams, die 2,4 meter breed zijn en 31,4 meter lang, laagvloers en dus toegankelijk zonder trede, zullen de haltes zowel visueel als met geluid aangekondigd worden. Er kunnen 180 reizigers in. De Spaanse trein- en trambouwer CAF, die in 2017 verkozen werd boven de Brugse vestiging van Bombardier, is momenteel volop aan het werk om de eerste 48 trams te bouwen. Die zouden eind dit jaar en begin volgend jaar meteen inzetbaar zijn. Of er ook effectief 62 trams komen, is verre van zeker. “De resterende trams zijn voorzien voor de mogelijke verlenging van de tramlijn tot aan Veurne. Behalve de kust krijgen ook Gent en Antwerpen nieuwe trams, respectievelijk 18 en 66 stuks. In totaal gaat het om een investering van ruim 320 miljoen euro.

De kustgemeenten reageren enthousiast op modernere trams. “Daar zijn wij al vele jaren vragende partij naar”, zegt Steve Vandenberghe, sp.a-burgemeester van Bredene en voorzitter van het Kustburgemeesteroverleg. “Sommige modellen rijden al 35 jaar rond en zijn niet zo comfortabel." De kustburgemeesters klaagden in het verleden wel eens over het remgeluid van de kusttram of over de veiligheid van oversteekplaatsen.

De Lijn bevestigt dat er al bestellingen gebeurd zijn. “We zijn begonnen met een eerste batch van 48 trams”, klinkt het bij de vervoersmaatschappij. “Die zullen eind dit jaar of begin volgend jaar rijden ter vervanging van de kusttram. Die trams worden momenteel gefabriceerd. Voor Antwerpen hebben we in maart nog eens 23 stuks besteld. In principe biedt het akkoord met CAF ruimte voor in totaal 146 trams maar we hoeven die niet allemaal af te nemen. Er zijn voorlopig dan ook geen plannen meer om nog meer trams bij te bestellen.”